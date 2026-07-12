Испания вышла в финал чемпионата мира по футболу

Серебряный призер ЧМ-2022 Франция в этом году не повторит достижение прошлого мундиаля: "синие" не смогли в полуфинале справиться с Испанией, которая впервые с 2010 года сыграет в финале чемпионата мира.

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира по футболу в США. В полуфинале турнира "Красная фурия" одолела Францию со счетом 2:0.

Несмотря на статус поединка и высокие ожидания относительно атакующего потенциала Франции, игра прошла под контролем Испании. Микель Оярсабаль реализовал пенальти на 22-й минуте после фола на Ламине Ямале.

Сборная Испании выглядела острее и опаснее, не позволяя мощной линии атаки "синих" проявить себя. Преимущество пиренейской команды вылилось в гол Педро Порро на 58-й минуте, который воспользовался передачей Дани Ольмо.

Сборная Франции покидает турнир, однако команде Килиана Мбаппе еще предстоит матч за третье место. Сборная Испании отправляется в финал мирового первенства, который состоится 19 июля.