Необходимо разработать этические стандарты для соцсетей и ИИ-технологий – Гаджиев

В контексте глобализации мировому сообществу следует разработать этические стандарты и нормы их регулирования для социальных сетей и технологий искусственного интеллекта, соответствующее заявление сделал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Об этом он заявил, выступая на IV глобальном медиафоруме в городе Шуша.
При этом, подчеркнул Гаджиев, важно учитывать защиту детей от контента, потребляемого в социальных сетях, принимая во внимание необходимость дальнейшее цифровое развитие.
"Речь идет не об ограничении технологий, а о защите детей и обеспечении того, чтобы цифровые инновации развивались вместе с цифровой ответственностью"
– Хикмет Гаджиев
По его словам, огромной проблемой для мирового сообщества в настоящее время является вредоносный контент, потребляемый детьми и подростками, кибернасилие и травля в социальных сетях.
Это чревато психологическими проблемами и формированием зависимости, подчеркнул помощник главы АР.
"Мы повторяем те же ошибки в отношении искусственного интеллекта. Никто не может остановить развитие технологий и науки. Однако должны существовать этические нормы и соответствующие механизмы регулирования"
– Хикмет Гаджиев
Важно, отметил он, чтобы медиа было устойчивой средой для развития технологий в современном обществе.
Для этого необходимо развивать ответственную коммуникацию, поскольку она предотвращает конфликты и восстанавливает доверие.
"Социальные сети расширили свободный доступ к коммуникации, однако они также ускорили распространение дезинформации, манипуляций и давления в наших обществах. Цифровые факторы дали людям возможность быть услышанными, но одновременно усложнили процесс отличия фактов от ложной информации"
– Хикмет Гаджиев
Как рассказал Гаджиев, современные конфликты происходят в информационном пространстве, это повышает ответственность СМИ за предоставление точной и достоверной информации.
Доверие может быть восстановлено посредством диалога, профессионализма и взаимного уважения, подчеркнул помощник президента Азербайджана.