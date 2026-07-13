Необходимо разработать этические стандарты для соцсетей и ИИ-технологий – Гаджиев

Помощник президента Азербайджана на полях IV Шушинского глобального медиафорума призвал мировое сообщество создать этические стандарты и нормы регулирования для соцсетей и ИИ-технологий.

В контексте глобализации мировому сообществу следует разработать этические стандарты и нормы их регулирования для социальных сетей и технологий искусственного интеллекта, соответствующее заявление сделал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Об этом он заявил, выступая на IV глобальном медиафоруме в городе Шуша.

При этом, подчеркнул Гаджиев, важно учитывать защиту детей от контента, потребляемого в социальных сетях, принимая во внимание необходимость дальнейшее цифровое развитие.

"Речь идет не об ограничении технологий, а о защите детей и обеспечении того, чтобы цифровые инновации развивались вместе с цифровой ответственностью"

– Хикмет Гаджиев

По его словам, огромной проблемой для мирового сообщества в настоящее время является вредоносный контент, потребляемый детьми и подростками, кибернасилие и травля в социальных сетях.

Это чревато психологическими проблемами и формированием зависимости, подчеркнул помощник главы АР.

"Мы повторяем те же ошибки в отношении искусственного интеллекта. Никто не может остановить развитие технологий и науки. Однако должны существовать этические нормы и соответствующие механизмы регулирования"

– Хикмет Гаджиев

Важно, отметил он, чтобы медиа было устойчивой средой для развития технологий в современном обществе.

Для этого необходимо развивать ответственную коммуникацию, поскольку она предотвращает конфликты и восстанавливает доверие.

"Социальные сети расширили свободный доступ к коммуникации, однако они также ускорили распространение дезинформации, манипуляций и давления в наших обществах. Цифровые факторы дали людям возможность быть услышанными, но одновременно усложнили процесс отличия фактов от ложной информации"

– Хикмет Гаджиев

Как рассказал Гаджиев, современные конфликты происходят в информационном пространстве, это повышает ответственность СМИ за предоставление точной и достоверной информации.

Доверие может быть восстановлено посредством диалога, профессионализма и взаимного уважения, подчеркнул помощник президента Азербайджана.