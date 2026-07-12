Алиев поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Франции Эммануэлю Макрону официальное письмо с поздравлениями в честь праздника Дня взятия Бастилии.

Президент Азербайджана Алиев направил в Париж поздравительное письмо французскому коллеге Макрону по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии.

В своем письме азербайджанский лидер отметил, что недавние телефонные переговоры с французским коллегой позволяют говорить о новой эпохе в истории отношений двух стран.

Напомним ранее в прошлом году в Копенгагене состоялась личная встреча президентов, после которой стороны выразили уверенность, что Баку и Париж продолжат совместную работу по развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах.