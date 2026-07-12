Иран атаковал базу США в Бахрейне

В ответ на американские атаки Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал базу США в Бахрейне.
Сообщается, что удары были произведены по объектам базы Пятого оперативного флота ВМС США.
"КСИР нанес ракетные удары и удары беспилотниками по нескольким складам с вооружением, центру спутниковой связи и зданию, где размещались американские военнослужащие на базе Эль-Джуфейр в Бахрейне, и уничтожили их"
– заявление КСИР
В Бахрейне сработали сирены, силы ПВО королевства отражали иранскую атаку.
Иран также выпустил крылатую ракету по американскому военному кораблю, об этом заявили в ВМС ИРИ.
Кроме того 13 июля Иран атаковал дронами базы США в Кувейте. Целями стали системы связи, топливные резервуары, системы ПВО Patriot, склады американских боеприпасов, наблюдательные вышки.