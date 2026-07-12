Иран атаковал базу США в Бахрейне

Иран ответил на удары США и атаковал американскую базу в Бахрейне этой ночью. Также была выпущена крылатая ракета по кораблю ВМС США.

В ответ на американские атаки Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал базу США в Бахрейне.

Сообщается, что удары были произведены по объектам базы Пятого оперативного флота ВМС США.

"КСИР нанес ракетные удары и удары беспилотниками по нескольким складам с вооружением, центру спутниковой связи и зданию, где размещались американские военнослужащие на базе Эль-Джуфейр в Бахрейне, и уничтожили их"

– заявление КСИР

В Бахрейне сработали сирены, силы ПВО королевства отражали иранскую атаку.

Иран также выпустил крылатую ракету по американскому военному кораблю, об этом заявили в ВМС ИРИ.

Кроме того 13 июля Иран атаковал дронами базы США в Кувейте. Целями стали системы связи, топливные резервуары, системы ПВО Patriot, склады американских боеприпасов, наблюдательные вышки.