Тегеран не допустит инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

В МИД Ирана сообщили, что не согласны с проведением инспекций МАГАТЭ на ядерных объектах страны. Ранее сообщалось, что решение о допуске инспекторов будет зависеть от хода переговоров с США.

Руководство Ирана не дает согласия на инспекции ядерных объектов со стороны МАГАТЭ, следует из заявления официального представителя министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаила Багаи на брифинге в понедельник.

Багаи отрицательно ответил на вопрос о том, согласен ли Тегеран разрешить инспекции МАГАТЭ.

Ранее в МИД ИРИ заявляли, что допуск МАГАТЭ на ядерные объекты, пострадавшие от бомбардировок США в прошлом июне, будет зависеть от результатов переговорного процесса с американской стороной. При этом ряд других объектов останется доступным для инспекций.