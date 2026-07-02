Доступ МАГАТЭ к иранским объектам зависит от переговоров США и Ирана

Возможность доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам зависит от хода переговоров между Вашингтоном и Тегераном, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организации до сих пор не удалось направить своих специалистов на объекты в Иране. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости.

​"До сих пор получить доступ не удалось. Но здесь, думаю, нужно понимать, что этот вопрос в определенной степени становится связанным, я бы сказал, даже зависимым от продолжающихся переговоров между Соединенными Штатами и Ираном вокруг меморандума о взаимопонимании"

- Рафаэль Гросси

​Руководитель агентства отметил, что весь ядерный материал Ирана должен находиться под контролем МАГАТЭ, и выразил надежду на ускорение переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном, который начался пару недель назад в Швейцарии.

​"Я надеюсь, что это не займет слишком много времени. Если говорить формально, доступ у нас должен быть уже сейчас"

- Рафаэль Гросси

Как ранее отметил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, допуск инспекторов агентства к иранским ядерным объектам будет рассматриваться только после окончательных договоренностей с США. Главными условиями Тегерана являются полное снятие американских санкций и выполнение Вашингтоном обязательств по меморандуму о взаимопонимании.