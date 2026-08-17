Аракчи заявил о новой странице в отношениях с Азербайджаном

Аббас Аракчи заявил, что отношения Баку и Тегерана выходят на новый уровень. Заявление было сделано на фоне состоявшегося телефонного разговора президентов Ирана и Азербайджана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что состоявшийся ранее телефонный разговор между президентом ИРИ Масудом Пезешкианом и лидером АР Ильхамом Алиев открыл новую страницу в отношениях между Баку и Тегераном.

Аракчи высоко оценил уровень контактов между президентами двух стран.

Масуд Пезешкиан в ходе разговора с Ильхамом Алиев заявил о важности той поддержки, которую оказал Азербайджан в наиболее непростой период конфликта Ирана и США. Президент АР отметил, что Азербайджан всегда рядом с братским иранским народом.