Вестник Кавказа

Аракчи заявил о новой странице в отношениях с Азербайджаном

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Аббас Аракчи заявил, что отношения Баку и Тегерана выходят на новый уровень. Заявление было сделано на фоне состоявшегося телефонного разговора президентов Ирана и Азербайджана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что состоявшийся ранее телефонный разговор между президентом ИРИ Масудом Пезешкианом и лидером АР Ильхамом Алиев открыл новую страницу в отношениях между Баку и Тегераном. 

Аракчи высоко оценил уровень контактов между президентами двух стран. 

Масуд Пезешкиан в ходе разговора с Ильхамом Алиев заявил о важности той поддержки, которую оказал Азербайджан в наиболее непростой период конфликта Ирана и США. Президент АР отметил, что Азербайджан всегда рядом с братским иранским народом.

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