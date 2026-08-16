Фидан и Аракчи обсудили ситуацию с перемирием между США и Ираном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в понедельник по телефону с иранским коллегой Аббасом Аракчи последние события вокруг Ормузского пролива и режима прекращения огня, рассказал источник в МИД Турции, пишет РИА Новости.
"В ходе переговоров была обсуждена последняя ситуация в продолжающихся переговорах по открытию Ормузского пролива и продолжению режима прекращения огня"
– источник в турецком МИД
Другой информации о состоявшихся переговорах глав внешнеполитических ведомств Турции и Ирана не приводится.
Накануне СМИ сообщали о том, что Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о продлении перемирия.
По словам спецпосланника президента США Джареда Кушнера, в настоящее время контакты между США и Ираном идут интенсивнее, чем когда-либо, однако окончательное соглашение пока не достигнуто.