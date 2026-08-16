Фидан и Аракчи обсудили ситуацию с перемирием между США и Ираном

Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Ирана, в рамках которого стороны обсудили текущую ситуацию с перемирием и переговоры по Ормузу.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в понедельник по телефону с иранским коллегой Аббасом Аракчи последние события вокруг Ормузского пролива и режима прекращения огня, рассказал источник в МИД Турции, пишет РИА Новости.

"В ходе переговоров была обсуждена последняя ситуация в продолжающихся переговорах по открытию Ормузского пролива и продолжению режима прекращения огня"

– источник в турецком МИД

Другой информации о состоявшихся переговорах глав внешнеполитических ведомств Турции и Ирана не приводится.

Накануне СМИ сообщали о том, что Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о продлении перемирия.

По словам спецпосланника президента США Джареда Кушнера, в настоящее время контакты между США и Ираном идут интенсивнее, чем когда-либо, однако окончательное соглашение пока не достигнуто.