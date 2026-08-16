Вестник Кавказа

США ведут межправительственные контакты с Ираном — Кушнер

США ведут межправительственные контакты с Ираном — Кушнер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Предприниматель Джаред Кушнер рассказал о том, что межправительственные контакты Вашингтона и Тегерана в настоящее время очень интенсивные.

Контакты между США и Ираном интенсивнее, чем когда-либо до этого, считает спецпосланник президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.

Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала Fox News. 

"Скажу так, контакты между американским правительством и различными структурами иранского правительства, пожалуй, (ведутся - ред.) интенсивнее, чем когда-либо прежде. У нас было много хороших диалогов"

— Джаред Кушнер

При этом, он подчеркнул, что до взаимопонимания стороны пока не достигли.

Между США и Ираном сейчас очень мало доверия, хотя иранская сторона активно идет на контакты, рассказал он.

 

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