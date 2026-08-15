Кушнер и Нетаньяху завершили переговоры по Газе

Биньямин Нетаньяху и Джаред Кушнер на переговорах в Тель-Авиве обозначили позиции США и Израиля по мирному урегулированию в секторе Газа.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу со спецпосланником Вашингтона Джаредом Кушнером. Переговоры, которые продолжались четыре часа, были построены вокруг вопросов, связанных с материализацией планов Белого дома по Газе.

Как отметил диписточник, стороны пришли к единому мнению о необходимости полного разоружения ХАМАС до восстановления палестинских территорий. Движение должно передать оружие для дальнейшей утилизации, процесс будет проходить под контролем США.

Нетаньяху также продолжает настаивать на жесткой позиции относительно присутствия израильской армии в секторе Газа. По словам премьера, части ЦАХАЛ не будут выведены за пределы "желтой линии", сохранив полную боевую готовность. Тель-Авив также продолжить наносить превентивные удары.