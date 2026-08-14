Вестник Кавказа

Кушнер обсудит с Нетаньяху реализацию плана Трампа – СМИ

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
The Jerusalem Post: Джаред Кушнер проведет встречу с Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудят реализацию плана Трампа.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер проведет переговоры с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. В фокусе внимания сторон будут вопросы, связанные с реализацией положений мирного проекта Трампа по Газе, передает The Jerusalem Post. 

По данным СМИ, во встрече также примут участия гендиректор Совета мира Николай Младенов и экс-премьер Британии Тони Блэр, который входит в состав совета. 

"Джаред Кушнер, Николай Младенов и Тони Блэр в понедельник, как ожидается, встретятся с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными израильскими чиновниками, продолжая оказывать давление на Израиль с целью продвижения следующего этапа американского плана по Газе..., включая документ из 15 пунктов о разоружении ХАМАС"

– СМИ 

Ранее в ХАМАС призвали Совет мира оказать давление на Израиль для претворения в жизнь второго этапа мирного плана по сектору Газа.

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