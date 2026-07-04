Президент Египта встретился с Джаредом Кушнером

Встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с зятем и посланником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером состоялась сегодня.
В воскресенье прошли переговоры президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с зятем и посланником американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, такое сообщение распространила администрация президента Египта.
Встреча состоялась в городе Эль-Аламейн. Собеседники рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке, особо обсудив палестинский вопрос.
"Участники встречи подчеркнули, что все стороны должны выполнять свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа"
– администрация президента Египта
В сообщении отмечается, что в организации встречи участвовали посредники из Египта, Турции и Катара.