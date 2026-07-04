Вестник Кавказа

Президент Египта встретился с Джаредом Кушнером

Флаг Египта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с зятем и посланником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером состоялась сегодня.

В воскресенье прошли переговоры президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с зятем и посланником американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, такое сообщение распространила администрация президента Египта.

Встреча состоялась в городе Эль-Аламейн. Собеседники рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке, особо обсудив палестинский вопрос.

"Участники встречи подчеркнули, что все стороны должны выполнять свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа"

– администрация президента Египта

В сообщении отмечается, что в организации встречи участвовали посредники из Египта, Турции и Катара.

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