РФ ответила на предложение Турции по безопасности в Черном море

Москва считает нецелесообразным восстановление действия черноморской инициативы. Так в МИД России ответили на предложение Турции создать зону безопасности для судоходства в Черном море.
"Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как "Черноморская инициатива", в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, а точнее - ответные шаги для защиты российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно"
– Мария Захарова
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что Анкара выступила с инициативой создать условия для безопасности торгового судоходства в Черном море, обратившись к Москве и Киеву.
Ранее в турецких СМИ сообщили о предложении создать "коридоры безопасности" в Черном море.