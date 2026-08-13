Вестник Кавказа

РФ ответила на предложение Турции по безопасности в Черном море

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Россия: РФ считает нецелесообразным активацию черноморской инициативы, действовавшей в 2022-2023 годах.

Москва считает нецелесообразным восстановление действия черноморской инициативы. Так в МИД России ответили на предложение Турции создать зону безопасности для судоходства в Черном море. 

"Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как "Черноморская инициатива", в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, а точнее - ответные шаги для защиты российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно"

– Мария Захарова 

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что Анкара выступила с инициативой создать условия для безопасности торгового судоходства в Черном море, обратившись к Москве и Киеву. 

Ранее в турецких СМИ сообщили о предложении создать "коридоры безопасности" в Черном море.

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