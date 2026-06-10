Российские футболисты сыграют с Ираном в сентябре

Сборная России встретится с национальной командой Ирана через полтора месяца. Предыдущий матч сборных прошел осенью прошлого года.

Сборные России и Ирана по футболу проведут товарищеский матч в конце сентября. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

Игра пройдет 29-го числа на "Ак Барс Арене". Время начала будет объявлено позднее.

Предыдущая встреча сборных России и Ирана состоялась в октябре 2025 года в Волгограде. Победу тогда со счетом 2:1 одержали подопечные Валерия Карпина.

Свой последний на данный момент матч сборная России провела в июне против команды Тринидада и Тобаго. Встреча проходила в Калининграде и завершилась в пользу российской сборной со счетом 3:0.