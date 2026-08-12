США признают отсутствие стратегии в войне с Ираном – СМИ

СМИ пишут, что в администрации президента Трампа признали безвыходность ситуации вокруг Ирана, поскольку военной стратегии у Соединенных Штатов нет.

Белый дом признает то, что у США нет как таковой стратегии ведения войны против Ирана, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что чиновники в администрации американского лидера Дональда Трампа сильно обеспокоены по этому поводу.

"Я не вижу выхода из этой ситуации"

– источник

Как сообщили источники из вашингтонской администрации, американцы "фундаментально не понимают иранское правительство".

Politico пишет, что чиновники называют сложившуюся сегодня ситуацию вокруг Исламской Республики крайне опасной, а администрация "демонстрирует неуверенность и некомпетентность".

По словам экс-чиновника Пентагона Дэна Шапиро, "Вашингтон сам загнал себя в тупик, в котором остались буквально только плохие варианты".

"Белый дом до сих пор не смог определить, что именно будет считаться победой в конфликте, и постоянно меняет свои цели"

– Politico

Одним из изначальных вариантов завершения ирано-американского конфликта США рассматривали полное уничтожение ядерной программы Ирана, теперь же приоритетом стало снятие иранской блокады с Ормузского пролива, рассказали источники.

"Трамп по-прежнему предпочитает дипломатическое решение, но сохраняет за собой все варианты действий"

– источник

Как утверждают источники издания, сегодня в американских политических кругах произошло разделение взглядов по этому вопросу. С одной стороны, есть те, кто выступает за продолжение ударов, другие стремятся к деэскалации и те, кто предлагает сохранять морскую блокаду.

Тем не менее, ни один из этих подходов не гарантирует успеха, говорится в материале газеты.