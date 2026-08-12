Кометы между Сочи и Сириусом стали ходить вдвое чаще

Между Сочи и Сириусом запущен дополнительный рейс кометы на фоне высокого спроса, теперь катер отправляется в 11:00 и в 17:00.

Вдвое чаще стали ходить кометы на маршруте Сочи-Адлер-Сириус из-за высокого спроса, поделился гендиректор АО "Морпорт Сочи" Юрий Владимиров.

"В начале текущей недели количество рейсов ежедневного морского сообщения по маршруту Сочи-Адлер-Сириус увеличилось до двух"

– Юрий Владимиров

Он уточнил, что морское пассажирское сообщение востребовано среди отдыхающих. Теперь комета "Феодосия" ходит дважды в день, утром и вечером. Первый рейс отправляется из порта Сочи в 11:00 мск, второй - в 17:00 мск. До Адлера судно добирается за 45 минут, из Адлера до Сириуса – за 35 минут, добавил Владимиров, пишет "Интерфакс".