Вестник Кавказа

Армения получила 53 рекомендации в рамках плана на пути к безвизу с ЕС

Армения получила 53 рекомендации в рамках плана на пути к безвизу с ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый отчет о выполнении плана по либерализации визового режима Армении с Евросоюзом получен. В нем республика получила 53 рекомендации, рассказали в МВД Армении.

Армении предстоит выполнить "домашнюю работу" – в первом отчете о процессе реализации Плана действий по либерализации визового режима со странами Евросоюза получено 53 рекомендации, поделился и.о. заместителя министра внутренних дел РА Армен Казарян.

"Мы находимся на этапе активной работы в рамках диалога по либерализации визового режима. В полученном отчете предпринятые Арменией шаги оценены положительно. Нам представили 53 рекомендации — это, по сути, наша дальнейшая домашняя работа. Для их выполнения мы разработали 113 мероприятий, более половины из которых уже реализованы"

– Армен Казарян

Представитель ведомства добавил, что до конца 2026 года республика рассчитывает получить более заметные положительные результаты.

Он уточил, что полученные рекомендации относятся к первому этапу Плана, который связан с разработкой необходимого законодательства и соответствующей политики. По мнению Казаряна, можно надеяться, что Армения до конца 2026 года сможет завершить первый этап Плана.

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