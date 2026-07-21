США приостановили сделку по F-35 с Турцией – СМИ

Планы США по продаже Турции истребителей F-35 остаются невыполненными. Для того, чтобы сделка была реализована, Турция должна избавиться от российских С-400.

Сделка США с Турцией по продаже стране истребителей F-35 не продвинулась за месяц, она приостановлена сообщает портал Semafor.

"Планы президента Дональда Трампа по продаже истребителей F-35 Турции остаются невыполненными более чем через месяц после того, как он объявил о них"

– Semafor

Анкаре пока не удалось перепродать российские системы противоракетной обороны С-400, в связи с чем сделка по F-35 приостановлена, заявил председатель комитета Сената США по иностранным делам Джим Риш.

В прошлом месяце Турция приступила к поискам покупателя С-400, но пока переговоры по этой теме не принесли результатов.

Чтобы избавиться от российских систем, Турция также может вывести их из строя или уничтожить С-400.

"Есть несколько вариантов решения этой проблемы, и я думаю, что турки хотят ее решить"

– Риш

Напомним, в США действует закон, по которому Турция не может приобрести F-35 до тех пор, пока владеет С-400 "Триумф", которые были куплены у РФ в 2019 году.