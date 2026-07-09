Турция ищет покупателя С-400

Анкара ведет переговоры с третьими странами по поводу продажи приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, сообщают турецкие СМИ.

Турция продолжает поддерживать контакты с третьими странами по вопросу реэкспорта российских зенитных ракетных систем С-400, пишет газета Türkiye.

Ссылаясь на главу турецкого оборонного ведомства, издание утверждает, что Анкара стремится устранить преграды для возвращения в программу США по реализации истребителей F-35.

Согласно источникам, министр обороны Турции Яшар Гюллер ответил на письменные запросы депутатов парламента о возможности продать российские С-400, из-за которых Анкара в 2019 году была исключена из программы США по созданию истребителей F-35.

"В рамках продолжающегося процесса с США в военно-политической сфере, набирающего позитивную динамику, ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам, доставшимся из прошлого и также касающихся третьих стран"

– Türkiye

Отмечается, что планы оборонного ведомства "разрабатываются тщательно и компетентно, с учетом анализа текущих и будущих угроз".

Напомним, ранее издание Hürriyet писало о том, что российские будут перепроданы одной из стран Персидского залива – Катару или ОАЭ.

Куда могут уйти С-400 из Турции?

Научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на высокую степень неопределенности проекта по вывозу С-400 из Турции в какую-либо другую страну из-за контрактных ограничений.

"Если говорить о технической стороне вопроса, то на самом деле никакой проблемы в том, чтобы С-400 оставались в Турции, нет, несмотря на то, что все остальные вооружения, включая системы ПВО, в республике работают по стандартам НАТО. Напомню, что в Греции, тоже члене НАТО, есть российские С-300, они несут боевое дежурство и никаких претензий у стран Запада не вызывают. Поэтому заявления США о том, что С-400 не совместимы с натовскими системами вооружений, имеют исключительно политическую природу", - прежде всего сказал он.

"Сейчас сложно прогнозировать, в какую страну Турция могла бы теоретически перепродать С-400. Понятно, что это не будет государство НАТО из-за того же политического шлейфа. Логично предположить, что в покупке передовых систем ПВО заинтересованы те государства, которые хотели бы укрепить свою оборону и тем самым повысить суверенитет в военной сфере. Это довольно широкий круг стран. Его можно сузить до тех государств, которые развивают отношения с Турцией в военно-технической сфере. Однако главный вопрос в этой истории – не кому будут проданы С-400, а как продажа может быть выполнена с соблюдением первоначального контракта с Россией", - сообщил Амур Гаджиев.

"Россия будет настаивать на том, чтобы условия контракта по продаже наших военных технологий соблюдались. Напомню, что по С-400 проходили долгие переговоры именно о передаче технологий, Турция настаивала на соответствующем трансфере. Турецкие военные прошли полноценное обучение в Подмосковье, и непосредственно на полигоне, и на компьютерах. Также стороны обсуждали, что состоится не только продажа С-400, но и запуск на следующем этапе российско-турецкого сотрудничества совместного производства этих систем, а затем и полностью независимое производство С-400 на территории Турции", - отметил востоковед.

"Нынешние обещания США вернуть Турцию в программу F-35 в обмен на отказ от С-400 ставят под угрозу дальнейшее военно-техническое взаимодействие республики с Россией и усиливает ее зависимость от Запада. При этом просто продать С-400 в другую страну невозможно, это военная техника стратегического значения, в которой применяются высокотехнологичные решения с секретным статусом. Потому любые планы по перепродаже С-400 Турции будет необходимо согласовывать с российской стороной. Россия должна быть одной из сторон потенциального контракта на передачу этих систем и их технологий в какое-либо другое государство. Существующий контракт, во всяком случае, такую передачу не предусматривает", - подчеркнул Амур Гаджиев.

"Из этого следует, что стоит ожидать проведения в какой-то момент российско-турецких переговоров по пересмотру контракта на С-400. Турции нужно будет учесть российские озабоченности по возможной утечке наших военных технологий. Когда между Москвой и Анкарой будет выработана формула передачи систем ПВО третьей стороне и подписано дополнительное соглашение, станет возможным спрогнозировать, какому из государств эти системы могут быть перепроданы", - пояснил эксперт.

"Кроме того, потенциальная сделка потребует длительной подготовки – время уйдет на то же обучение персонала, ведь новый покупатель С-400 будет приобретать системы с намерением полноценно задействовать их в своей обороне. Так что идея перепродажи С-400 не будет реализована в какие-то коротки сроки, ее требуется тщательно проработать", - заключил директор Центра изучения современной Турции.