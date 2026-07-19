CENTCOM: очередная серия ударов по Ирану завершилась

В ночь на 21 июля американские военные снова атаковали Иран. Удары наносились по пусковым площадкам ракет, ПВО и командным центрам.
США минувшей ночью провели очередную серию ударов по Ирану, говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
Атака продлилась пять часов. Удары были направлены на дальнейшее ослабление военного потенциала Исламской Республики.
"Центральное командование завершило очередной раунд ударов по Ирану. ВС США поразили иранские командные центры, средства ВМС, площадки запуска ракет и дронов, системы ПВО"
– CENTCOM