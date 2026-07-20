Вестник Кавказа

Ильхам Алиев встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине

Ильхам Алиев встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский президент прилетел в столицу ФРГ и встретился с президентом страны. Переговоры также состоялись в расширенном составе, передает пресс-служба Ильхама Алиева.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером, проинформировала пресс-служба азербайджанского лидера.

Сообщается, что переговоры в формате "один на один" состоялись в резиденции Villa Borsig в Берлине.

По приезде в резиденцию азербайджанский лидер был встречен лично немецким коллегой и оставил запись в памятной книге.

После чего также прошла встреча президентов Азербайджана и ФРГ в расширенном составе, уточнила пресс-служба.

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