Ильхам Алиев встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине

Азербайджанский президент прилетел в столицу ФРГ и встретился с президентом страны. Переговоры также состоялись в расширенном составе, передает пресс-служба Ильхама Алиева.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером, проинформировала пресс-служба азербайджанского лидера.

Сообщается, что переговоры в формате "один на один" состоялись в резиденции Villa Borsig в Берлине.

По приезде в резиденцию азербайджанский лидер был встречен лично немецким коллегой и оставил запись в памятной книге.

После чего также прошла встреча президентов Азербайджана и ФРГ в расширенном составе, уточнила пресс-служба.