Армянские фермеры не могут продать свои помидоры

Фермеры Армении решились на перекрытие автотрассы Ереван – Ерасх, чтобы добиться у властей решить их "помидорные" проблемы: они требуют или предоставить отсрочку по кредитам, либо решить проблему с реализацией урожая.

Сегодня утром на юго-западе Армении армянские фермеры, выращивающие томаты, перекрыли дорогу Ереван - Ерасх международного значения из-за того, что закупочные предприятия страны отказались закупать их продукцию, ссылаясь на невозможность поставлять ее за рубеж - они требуют решить их проблемы.

Автомобили фермеров заблокировали проезжую часть, а их хозяева отказались освободить дорогу, несмотря на требования сотрудников полиции, заявив, что не освободят дорогу, "пока не приедет кто-то из руководства", сообщает News.am.

"Каждый год такая ситуация. В 2025-м пообещали, что в этом году будет лучше, но в этом году еще хуже. Наши помидоры предназначены для заводов, но их не закупают, говорят: "продукцию не сможем экспортировать, так зачем закупать?". У меня сейчас 60 т, и я не знаю, что делать"

- фермер из Араратской области

Один из возможных вариантов решения проблемы - предоставить аграриям отсрочку по кредитам, хотя оптимальный вариант - решить их проблему с закупкой урожая. При этом бунтующие фермеры готовы к более жестким акциям протеста.

Как полагают эксперты, сложившаяся ситуация – последствия ограничений на импорт из страны, введенных Россельхознадзором в конце июня, когда российское надзорное ведомство вслед за рыбой запретило ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через РФ в страны ЕАЭС.

Причиной такого решения стали систематические выявления карантинных объектов в армянской продукции сельского хозяйства. Как выяснили эксперты, большинство фруктов и овощей в Армении не проходят проверку на соответствие требованиям безопасности и чаще всего продаются без соответствующей лабораторной экспертизы.