Армения переориентирует экспорт: что делать с невостребованными товарами?

После ограничений на ключевом для армянских товаров - российском - рынке вопрос диверсификации экспорта встал в Армении особенно остро. Расскажем, как армянские производители преодолевает экспортные барьеры и что можно сделать для более эффективной реализации продукции.

Армянским производителям предстоит снизить зависимость от одного направления и найти новые точки роста, развивая экспорт не только на западном, но и восточном направлениях.

Какие товары Армении теперь сложно экспортировать?

Сельскохозяйственная продукция (фрукты, овощи, мясо), относящаяся к скоропортящимся товарам.

(фрукты, овощи, мясо), относящаяся к скоропортящимся товарам. Одежда, текстиль . За рубежом нет дефицита повседневной одежды.

. За рубежом нет дефицита повседневной одежды. Продукция химической промышленности. Несмотря на то, что в прошлом Армения располагала значительными мощностями в этой отрасли, реализовывать продукцию местных производств сложно ввиду высокой конкуренции с китайскими товарами.

Как в Армении решают проблемы невостребованных товаров?

Если проблема реализации продукции заключается в ее переизбытке или отсутствии уникальности, то армянским производителям придется многое поменять.

Глубокая переработка сельхозпродукции . Многие армянские фермеры продают фрукты, ягоды, зелень, которые имеют ограниченный срок хранения. Сырье, переработанное в сухофрукты, джемы, консервы, органические снеки, соусы или приправы, станет товаром с более длительным сроком хранения. Такая продукция может реализоваться круглый год, независимо от времени созревания урожая. При этом важно делать акцент на локальном колорите и качестве сырья.

. Многие армянские фермеры продают фрукты, ягоды, зелень, которые имеют ограниченный срок хранения. Сырье, переработанное в сухофрукты, джемы, консервы, органические снеки, соусы или приправы, станет товаром с более длительным сроком хранения. Такая продукция может реализоваться круглый год, независимо от времени созревания урожая. При этом важно делать акцент на локальном колорите и качестве сырья. Нишевые и органические продукты. Чтобы повысить спрос на узкоспециализированные товары (особые сорта меда, травяные чаи, сыры и мясные деликатесы с уникальными рецептами) важна строгая сертификация органической продукции.

Чтобы повысить спрос на узкоспециализированные товары (особые сорта меда, травяные чаи, сыры и мясные деликатесы с уникальными рецептами) важна строгая сертификация органической продукции. Продукция легкой промышленности с добавленной стоимостью. Армения уже шьет одежду для экспорта в ЕС, но это не продукция широко потребления. Потенциал этого направления заключается в фокусировке на дизайнерских, экологичных товарах, одежде ручной работы, нишевых аксессуарах (например, этнических элементах, выполненных в современном дизайне). В коммерческом понимании это B2B – модель продаж, при которой одна компания продает товары другой. Речь может идти о пошиве одежды под конкретные заказы зарубежных ритейлеров.

Армения уже шьет одежду для экспорта в ЕС, но это не продукция широко потребления. Потенциал этого направления заключается в фокусировке на дизайнерских, экологичных товарах, одежде ручной работы, нишевых аксессуарах (например, этнических элементах, выполненных в современном дизайне). В коммерческом понимании это B2B – модель продаж, при которой одна компания продает товары другой. Речь может идти о пошиве одежды под конкретные заказы зарубежных ритейлеров. Химическая продукция узкой специализации. В Армении налажен экспорт мыла, стиральных порошков, шампуней и косметики для ЕС, но с важной оговоркой. Продукцию есть смысл производить по специальным формулам с учетом профессиональных требований из экологичных составов. Так можно восполнить дефицит у целевых покупателей, для которых дешевые товары народного потребления из Китая не подходят.

Какие барьеры для экспорта товаров предстоит преодолеть Армении?

Армении предстоит преодолеть ряд хронических проблем и текущих вызовов, чтобы диверсифицировать свой экспорт.