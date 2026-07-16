Армения переориентирует экспорт: что делать с невостребованными товарами?

После ограничений на ключевом для армянских товаров - российском - рынке вопрос диверсификации экспорта встал в Армении особенно остро. Расскажем, как армянские производители преодолевает экспортные барьеры и что можно сделать для более эффективной реализации продукции.
Армянским производителям предстоит снизить зависимость от одного направления и найти новые точки роста, развивая экспорт не только на западном, но и восточном направлениях.
Какие товары Армении теперь сложно экспортировать?
- Сельскохозяйственная продукция (фрукты, овощи, мясо), относящаяся к скоропортящимся товарам.
- Одежда, текстиль. За рубежом нет дефицита повседневной одежды.
- Продукция химической промышленности. Несмотря на то, что в прошлом Армения располагала значительными мощностями в этой отрасли, реализовывать продукцию местных производств сложно ввиду высокой конкуренции с китайскими товарами.
Как в Армении решают проблемы невостребованных товаров?
Если проблема реализации продукции заключается в ее переизбытке или отсутствии уникальности, то армянским производителям придется многое поменять.
- Глубокая переработка сельхозпродукции. Многие армянские фермеры продают фрукты, ягоды, зелень, которые имеют ограниченный срок хранения. Сырье, переработанное в сухофрукты, джемы, консервы, органические снеки, соусы или приправы, станет товаром с более длительным сроком хранения. Такая продукция может реализоваться круглый год, независимо от времени созревания урожая. При этом важно делать акцент на локальном колорите и качестве сырья.
- Нишевые и органические продукты. Чтобы повысить спрос на узкоспециализированные товары (особые сорта меда, травяные чаи, сыры и мясные деликатесы с уникальными рецептами) важна строгая сертификация органической продукции.
- Продукция легкой промышленности с добавленной стоимостью. Армения уже шьет одежду для экспорта в ЕС, но это не продукция широко потребления. Потенциал этого направления заключается в фокусировке на дизайнерских, экологичных товарах, одежде ручной работы, нишевых аксессуарах (например, этнических элементах, выполненных в современном дизайне). В коммерческом понимании это B2B – модель продаж, при которой одна компания продает товары другой. Речь может идти о пошиве одежды под конкретные заказы зарубежных ритейлеров.
- Химическая продукция узкой специализации. В Армении налажен экспорт мыла, стиральных порошков, шампуней и косметики для ЕС, но с важной оговоркой. Продукцию есть смысл производить по специальным формулам с учетом профессиональных требований из экологичных составов. Так можно восполнить дефицит у целевых покупателей, для которых дешевые товары народного потребления из Китая не подходят.
Какие барьеры для экспорта товаров предстоит преодолеть Армении?
Армении предстоит преодолеть ряд хронических проблем и текущих вызовов, чтобы диверсифицировать свой экспорт.
- Логистика. Для скоропортящейся продукции длинные маршруты увеличивают риски и издержки. Нормализовав отношения с соседями – Турцией и Азербайджаном, открыв границы, можно будет оптимизировать маршруты с использованием мультимодальных перевозок.
- Цифровизация экспортной продукции. Это не товар в классическом смысле, но важная часть экспорта. Следует развивать IT-услуги (разработка ПО, аутсорсинг), цифровые платформы для сельского хозяйства, чтобы они были привычны и понятны для зарубежного ритейла.
- Информированность. Если проблема не в товаре, а в том, что зарубежные покупатели не знают о его существовании, то армянским торговым представителям придется участвовать в профильных выставках, работать с цифровыми маркетинговыми кампаниями.
- Обучение производителей. Поскольку армянские предприниматели и производители привыкли ориентироваться на многолетние торговые направления и цепочки, многим из них предстоит научиться адаптировать продукт под требования разных рынков. Сюда относится и маркировка товаров, и создание уникального торгового предложения (УТП), которое включается в себя историю бренда, его аутентичность, экологичность.
- Сопровождение экспорта подразумевает создание агентства или платформы для содействия экспорту (поиск партнеров, помощь с сертификацией), для тех производителей, которым сложнее всего вступать коммуникацию с зарубежными ритейлерами.