Как Армения будет торговать с ЕС: что такое Автономные торговые меры?

Когда Россия запретила ввоз армянских овощей и фруктов, вина, коньяков и рыбы, на помощь пришла Европа в лице Урсулы фон дер Ляйен, главы Европейской комиссии, которая пообещала Армении не только выделить $60 млн в качестве финансовой помощи для диверсификации торговли, но и открыть единый европейский рынок с 450 млн потребителей.

Механизм открытия - Автономные торговые меры, которые позволят армянским производителям выйти на европейские торговые площадки. Что такое Автономные торговые меры, к кому и когда они применялись и как к ним относятся европейские производители?

Что такое Автономные торговые меры?

Автономные торговые меры - это временные односторонние действия Европейского союза по открытию своего рынка стране-партнеру, которая либо рассматривает возможность вступления в ЕС, либо уже в процессе интеграции. Обычно такие меры предпринимаются в отношении союзников, оказавшихся в сложном экономическом и политическом положении.

Когда и в отношении кого ЕС вводил АТМ?

За всю свою историю Европа трижды прибегала к механизму Автономных торговых мер:

в 2000 году АТМ, которые тогда носили название Исключительное автономные торговые преференции, были применены к Балканским странам - Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Северной Македонии, и чуть позднее - к Сербии и Черногории. Действовали они в течение 25 лет, до конца декабря 2025 года. В рамках преференций, практически вся продукция из указанных стран ввозилась в ЕС без пошлин;

в 2008 году Автономные торговые преференции были применены в отношении Молдовы также почти по всем категориям товаров. Действовали они до 2014 года, уступив место соглашению об Углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли;

в 2022 году уже Автономные торговые меры Европейская комиссия предложила Украине. Действовали они в течение трех лет, а затем были заменены на соглашение об Углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли.

Зачем Европа вводит Автономные торговые меры?

Европа открывает свой рынок, чтобы поддержать страну или группу стран, оказавшихся в непростой экономической ситуации. В случае с Балканскими странами речь шла о восстановлении после Югославских войн; для Молдовы открытие торговли с еврозоной дало возможность диверсифицировать торговые потоки и снизить зависимость от России; Украине АТМ помогли нивелировать последствия блокировки черноморских портов.

Что касается Армении, то в данном случае Европейская комиссия намерена компенсировать Еревану убытки, которые он терпит из-за отказа России импортировать сельскохозяйственную продукцию страны, для которой она является основным рынком.

Автономные торговые меры - это экономика и политика?

Несмотря на то, что АТМ, в первую очередь, инструмент экономической поддержки стран, в отношении которых они вводятся, они также и политическое заявление ЕС о том, что европейские страны готовы проявлять солидарность и способствовать интеграции потенциальных кандидатов на вступление в блок.

Какими будут Автономные торговые меры ЕС для Армении?

Согласно документу, представленному Европейской комиссией на рассмотрение Европейскому парламенту и совету, условия АТМ для Армении предлагаются следующие:

полностью беспошлинный ввоз мясной и молочной продукции; рыбы и ракообразных; овощей, грибов, орехов, фруктов; меда; продукции химической и металлургической промышленности; редкоземельных металлов; продукции текстильной промышленности;

квоты (от 750 тонн до 7 000 тонн) на беспошлинный ввоз огурцов, винограда, груш, абрикосов, вишни, персиков и нектаринов, слив, клубники;

срок беспошлинной торговли с Арменией - два года;

соглашение не предусматривает создание специализированной новой цифровой системы торговли.

Если Автономные торговые меры будут одобрены для Армении, то ЕС потеряет на пошлинах $3,5 млн в год.

Как европейские производители относятся к Автономным торговым мерам?

Торговые послабления, которые Европа делает для стран, не входящих в Европейский союз, не всегда находят поддержку среди местных производителей. Нередко система торговых преференций провоцирует политические дебаты и даже протесты из-за:

несправедливости в отношении цен. Европейские фермеры выполняют целый ряд требований в отношении производства своей продукции, в том числе климатические, что увеличивает себестоимость, в то время как страны с АТМ поставляют продукцию, созданную без соблюдения европейского регламента, вследствие чего она дешевле;

перенасыщения рынка, которое приводит к падению цен. Когда большие объемы беспошлинных товаров оказываются на европейском рынке, происходит перенасыщение, в связи с чем оптовые цены падают, и европейские фермеры теряют прибыль.

Возмущение местных европейских производителей приносит плоды: в 2024 году, в частности, после нескольких месяцев фермерских протестов в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии против украинской продукции, ЕС ввел квоты на ввоз таких товаров, как яйца, куриное мясо, крупы, мед и сахар.

Когда Армения начнет беспошлинно торговать с ЕС?

Пока что точных сроков принятия Европарламентом и Европейским советом Автономных торговых мер в отношении Армении нет, однако 14 июля посол Армянской Республики в Бельгии сообщил, что Еврокомитет по международной торговле обсудит возможность принятия АТМ в упрощенном порядке. Если упрощенный порядок будет согласован, то вместо привычных 12-18 месяцев, которые уходят на рассмотрение предложений Европейской комиссии, процесс займет всего несколько недель.