Участник массовых протестов казнен в Иране

Смертный приговор в отношении участника протестов привели в исполнение в Иране. Его обвинили в бросании бутылок с зажигательной смесью в здание городской администрации и полицейский участок.

В Иране казнили участника массовых протестов. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По их данным, Мохаммада Амини осудили и признали виновным в поджоге здания администрации и участка полиции, расположенных в городе Дехган провинции Исфахан.

Отмечается, что во время расследования Амини признался в том, что бросал бутылки с зажигательной смесью в эти здания. Он также сообщил, что принимал участие в беспорядках вместе с группой граждан.

Кроме того, Амини подтвердил наличие у него оружия, включая автомат Калашникова, украденные у иранских сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, массовые протесты охватили Исламскую Республику в декабре прошлого и начале 2026 года.