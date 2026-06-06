На турецком курорте зафиксировано массовое отравление

В Турции 30 человек были госпитализированы с подозрением на отравление в пятизвездочном отеле. Специалисты соответствующего профиля уже приступили к проверке гостиницы, полиция ведет расследование.

Турецкие медики вынуждены были экстренно госпитализировать 30 постояльцев элитного пятизвездочного отеля в курортном Кушадасы – у всех у них подозрение на отравление с характерными симптомами, сообщают местные СМИ.

Отдыхавшие в отеле граждане жаловались на тошноту и боли в животе, после чего медики приняли решение доставить в больницы на машинах скорой помощи, передает Sputnik Армения.

Сейчас в отеле работают специалисты управления сельского и лесного хозяйства, а также управления здравоохранения, которые устанавливают причины возможного отравления – они уже взяли для лабораторного анализа пробы блюд со шведского стола и воду из системы водоснабжения.

Турецкая полиция уже ведет расследование по этому факту.

Есть ли среди постояльцев отеля российские граждане, не сообщается.