Пищевое отравление: что это такое, как оказать первую помощь и как предотвратить?

Что такое пищевое отравление?
Пищевое отравление, которое иногда называют заболеванием, передающимся через продукты питания, - это инфекция или раздражение пищеварительного тракта (желудка и кишечника), распространяющиеся через пищу и напитки. В большинстве случаев причина пищевого отравления - это вирусы, бактерии и паразиты. Химические вещества также могут спровоцировать опасное для жизни состояние. Чаще всего пищевое отравление - острое состояние, то есть возникающее внезапно.
Какие симптомы при отравлении?
Симптомы пищевого отравления различаются в зависимости от того, какой вирус/бактерия/паразит попали в организм с едой. Признаки заболевания варьируются от легких и кратковременных до тяжелых и продолжительных. В одних случаях острое состояние случается вскоре после употребления в пищу загрязнённых продуктов, в других - через несколько дней. Наиболее распространённые симптомы пищевого отравления:
- диарея
- боль/спазмы в животе
- тошнота/рвота
- высокая температура.
Когда обращаться за помощью?
При пищевом отравлении обязательно нужно обращаться за медицинской помощью, если:
- диарея не прекращается в течение 3 дней
- в каловых массах есть кровь
- температура 38 °C и выше
- наблюдаются симптомы обезвоживания - чрезмерное мочеиспускание, сухость во рту, головокружение.
Чем чревато пищевое отравление?
В большинстве случаев пищевое отравление протекает в легкой форме, но некоторые инфекции, передающиеся через продукты питания, могут быть опасными для жизни. В отдельных случаях при заболевании требуется госпитализация, а само отравление может привести к таким осложнениям, как:
- менингит
- поражение почек
- артрит
- повреждение головного мозга/спинного мозга.
Проблемы со здоровьем, вызванные пищевым отравлением, могут сохраняться в течение нескольких недель/месяцев, в редких случаях не проходят никогда.
Кто чаще всего страдает от пищевого отравления?
Любой человек может стать жертвой пищевого отравления, однако есть и наиболее уязвимые категории:
- дети
- беременные женщины
- пожилые люди
- люди с ослабленной иммунной системой
Среди людей этих категорий выше вероятность развития тяжелых симптомов и осложнений.
Как вылечить пищевое отравление?
Пищевое отравление зачастую проходит без медицинского вмешательства, а заболевший человек восстанавливается максимум в течение недели. Самое главное средство и первая помощь при отравлении - потребление достаточного количества жидкости, чтобы избежать обезвоживания.
При отравлении нужно:
- пить больше жидкости, в первую очередь воды, в том числе со средствами регидратации;
- соки и газировку пить не стоит, поскольку они могут усугубить диарею;
- больше отдыхать, оставаясь дома;
- есть по состоянию здоровья, избегая жирной и острой пищи.
Как избежать пищевого отравления?
Чтобы минимизировать риск пищевого отравления, нужно, в первую очередь, соблюдать меры предосторожности при обращении с продуктами питания и во время их приготовления:
- нельзя есть недоваренное мясо, яйца
- недопечённые мучные продукты;
- непастеризованные молочные продукты;
- к сырой рыбе и сырым мясным деликатесам нужно относится с особой осторожностью;
- не следует оставлять продукты питания при комнатной температуре более двух часов.
Также не следует забывать и о гигиенических стандартах:
- тщательно мыть руки и кухонные поверхности до/во время/после приготовления пищи;
- готовить еду при правильной температуре;
- не хранить испорченные продукты рядом с хорошими.
Во избежание серьезных последствий пищевого отравления и в целом снижения риска подверженности этому состоянию, важно укреплять иммунитет за счет:
- употребления разных продуктов питания, по возможности, богатых витаминами и микроэлементами;
- делать физические упражнения;
- соблюдать баланс сна и бодрствования;
- поддерживать здоровый вес;
- избегать чрезмерного употребления алкоголя.
На отдыхе в другом городе/стране важно обращать внимание на способы приготовления и хранения пищи, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм. Если какой-то продукт/блюдо вызывает у вас опасение, лучше от него отказаться.