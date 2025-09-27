Пищевое отравление: что это такое, как оказать первую помощь и как предотвратить?

По данным ВОЗ, ежегодно пищевое отравление переживают более 865 млн человек, из них полтора миллиона погибают. От пищевого отравления не застрахован никто: любой может пасть жертвой опасного состояния как дома, так и на отдыхе. Что такое пищевое отравление, как вовремя распознать симптомы и оказать первую помощь, и как его предотвратить?

Что такое пищевое отравление?

Пищевое отравление, которое иногда называют заболеванием, передающимся через продукты питания, - это инфекция или раздражение пищеварительного тракта (желудка и кишечника), распространяющиеся через пищу и напитки. В большинстве случаев причина пищевого отравления - это вирусы, бактерии и паразиты. Химические вещества также могут спровоцировать опасное для жизни состояние. Чаще всего пищевое отравление - острое состояние, то есть возникающее внезапно.

Какие симптомы при отравлении?

Симптомы пищевого отравления различаются в зависимости от того, какой вирус/бактерия/паразит попали в организм с едой. Признаки заболевания варьируются от легких и кратковременных до тяжелых и продолжительных. В одних случаях острое состояние случается вскоре после употребления в пищу загрязнённых продуктов, в других - через несколько дней. Наиболее распространённые симптомы пищевого отравления:

диарея

боль/спазмы в животе

тошнота/рвота

высокая температура.

Когда обращаться за помощью?

При пищевом отравлении обязательно нужно обращаться за медицинской помощью, если:

диарея не прекращается в течение 3 дней

в каловых массах есть кровь

температура 38 °C и выше

наблюдаются симптомы обезвоживания - чрезмерное мочеиспускание, сухость во рту, головокружение.

Чем чревато пищевое отравление?

В большинстве случаев пищевое отравление протекает в легкой форме, но некоторые инфекции, передающиеся через продукты питания, могут быть опасными для жизни. В отдельных случаях при заболевании требуется госпитализация, а само отравление может привести к таким осложнениям, как:

менингит

поражение почек

артрит

повреждение головного мозга/спинного мозга.

Проблемы со здоровьем, вызванные пищевым отравлением, могут сохраняться в течение нескольких недель/месяцев, в редких случаях не проходят никогда.

Кто чаще всего страдает от пищевого отравления?

Любой человек может стать жертвой пищевого отравления, однако есть и наиболее уязвимые категории:

дети

беременные женщины

пожилые люди

люди с ослабленной иммунной системой

Среди людей этих категорий выше вероятность развития тяжелых симптомов и осложнений.

Как вылечить пищевое отравление?

Пищевое отравление зачастую проходит без медицинского вмешательства, а заболевший человек восстанавливается максимум в течение недели. Самое главное средство и первая помощь при отравлении - потребление достаточного количества жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

При отравлении нужно:

пить больше жидкости, в первую очередь воды, в том числе со средствами регидратации;

соки и газировку пить не стоит, поскольку они могут усугубить диарею;

больше отдыхать, оставаясь дома;

есть по состоянию здоровья, избегая жирной и острой пищи.

Как избежать пищевого отравления?

Чтобы минимизировать риск пищевого отравления, нужно, в первую очередь, соблюдать меры предосторожности при обращении с продуктами питания и во время их приготовления:

нельзя есть недоваренное мясо, яйца

недопечённые мучные продукты;

непастеризованные молочные продукты;

к сырой рыбе и сырым мясным деликатесам нужно относится с особой осторожностью;

не следует оставлять продукты питания при комнатной температуре более двух часов.

Также не следует забывать и о гигиенических стандартах:

тщательно мыть руки и кухонные поверхности до/во время/после приготовления пищи;

готовить еду при правильной температуре;

не хранить испорченные продукты рядом с хорошими.

Во избежание серьезных последствий пищевого отравления и в целом снижения риска подверженности этому состоянию, важно укреплять иммунитет за счет:

употребления разных продуктов питания, по возможности, богатых витаминами и микроэлементами;

делать физические упражнения;

соблюдать баланс сна и бодрствования;

поддерживать здоровый вес;

избегать чрезмерного употребления алкоголя.

На отдыхе в другом городе/стране важно обращать внимание на способы приготовления и хранения пищи, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм. Если какой-то продукт/блюдо вызывает у вас опасение, лучше от него отказаться.