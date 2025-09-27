Вестник Кавказа

Пищевое отравление: что это такое, как оказать первую помощь и как предотвратить?

Рина Фельдман
Таблетки
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
По данным ВОЗ, ежегодно пищевое отравление переживают более 865 млн человек, из них полтора миллиона погибают. От пищевого отравления не застрахован никто: любой может пасть жертвой опасного состояния как дома, так и на отдыхе. Что такое пищевое отравление, как вовремя распознать симптомы и оказать первую помощь, и как его предотвратить?

Что такое пищевое отравление?

Пищевое отравление, которое иногда называют заболеванием, передающимся через продукты питания, - это инфекция или раздражение пищеварительного тракта (желудка и кишечника), распространяющиеся через пищу и напитки. В большинстве случаев причина пищевого отравления - это вирусы, бактерии и паразиты. Химические вещества также могут спровоцировать опасное для жизни состояние. Чаще всего пищевое отравление - острое состояние, то есть возникающее внезапно. 

Какие симптомы при отравлении?

Симптомы пищевого отравления различаются в зависимости от того, какой вирус/бактерия/паразит попали в организм с едой. Признаки заболевания варьируются от легких и кратковременных до тяжелых и продолжительных. В одних случаях острое состояние случается вскоре после употребления в пищу загрязнённых продуктов, в других - через несколько дней. Наиболее распространённые симптомы пищевого отравления: 

  • диарея
  • боль/спазмы в животе
  • тошнота/рвота
  • высокая температура. 

Когда обращаться за помощью? 

При пищевом отравлении обязательно нужно обращаться за медицинской помощью, если: 

  • диарея не прекращается в течение 3 дней
  • в каловых массах есть кровь 
  • температура 38 °C и выше 
  • наблюдаются симптомы обезвоживания - чрезмерное мочеиспускание, сухость во рту, головокружение. 

Чем чревато пищевое отравление? 

В большинстве случаев пищевое отравление протекает в легкой форме, но некоторые инфекции, передающиеся через продукты питания, могут быть опасными для жизни. В отдельных случаях при заболевании требуется госпитализация, а само отравление может привести к таким осложнениям, как: 

  • менингит
  • поражение почек 
  • артрит 
  • повреждение головного мозга/спинного мозга. 

Проблемы со здоровьем, вызванные пищевым отравлением, могут сохраняться в течение нескольких недель/месяцев, в редких случаях не проходят никогда. 

Кто чаще всего страдает от пищевого отравления?

Любой человек может стать жертвой пищевого отравления, однако есть и наиболее уязвимые категории: 

  • дети
  • беременные женщины 
  • пожилые люди 
  • люди с ослабленной иммунной системой 

Среди людей этих категорий выше вероятность развития тяжелых симптомов и осложнений. 

Как вылечить пищевое отравление? 

Пищевое отравление зачастую проходит без медицинского вмешательства, а заболевший человек восстанавливается максимум в течение недели. Самое главное средство и первая помощь при отравлении - потребление достаточного количества жидкости, чтобы избежать обезвоживания. 

При отравлении нужно:

  • пить больше жидкости, в первую очередь воды, в том числе со средствами регидратации; 
  • соки и газировку пить не стоит, поскольку они могут усугубить диарею; 
  • больше отдыхать, оставаясь дома; 
  • есть по состоянию здоровья, избегая жирной и острой пищи. 

Как избежать пищевого отравления? 

Чтобы минимизировать риск пищевого отравления, нужно, в первую очередь, соблюдать меры предосторожности при обращении с продуктами питания и во время их приготовления: 

  • нельзя есть недоваренное мясо, яйца
  • недопечённые мучные продукты; 
  • непастеризованные молочные продукты; 
  • к сырой рыбе и сырым мясным деликатесам нужно относится с особой осторожностью; 
  • не следует оставлять продукты питания при комнатной температуре более двух часов. 

Также не следует забывать и о гигиенических стандартах: 

  • тщательно мыть руки и кухонные поверхности до/во время/после приготовления пищи; 
  • готовить еду при правильной температуре; 
  • не хранить испорченные продукты рядом с хорошими. 

Во избежание серьезных последствий пищевого отравления и в целом снижения риска подверженности этому состоянию, важно укреплять иммунитет за счет: 

  • употребления разных продуктов питания, по возможности, богатых витаминами и микроэлементами; 
  • делать физические упражнения; 
  • соблюдать баланс сна и бодрствования; 
  • поддерживать здоровый вес; 
  • избегать чрезмерного употребления алкоголя. 

На отдыхе в другом городе/стране важно обращать внимание на способы приготовления и хранения пищи, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм. Если какой-то продукт/блюдо вызывает у вас опасение, лучше от него отказаться. 

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