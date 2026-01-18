Неделя моря за 14 тыс рублей: назван самый бюджетный курорт Азовского моря

Этим летом отдохнуть вдвоем неделю на Азовском море можно за 14 тыс рублей. В АЛЕАН рассказали, где искать доступный отдых и какие места размещения предпочесть.

В 2026 году спрос на отдых на Азовском море умеренный, поэтому даже в разгар сезона можно найти свободные места на курортах, и по привлекательным ценам.

По данным туроператора АЛЕАН, цены на недельный отдых на двоих с завтраками начинаются от 14,4 тыс рублей. Самые бюджетные места размещения можно найти в станице Голубицкой. В Тамани цены на отдых начинаются от 26,4 тыс рублей, в Ейске – от 36 тыс рублей.

В Голубицкой не так развита инфраструктура и преобладают недорогие гостевые дома и отели. В список лучших мест размещения в Голубицкой входят: гостиница "Премьер", гостевой дом Goldleo, отель "Вилла Вита".

Отсутствие ажиотажного спроса на отдых на Азовском море летом этого года связано в том числе с особенностями транспортного сообщения: автотуризм подорожал, прямого авиасообщения нет, на поезде чаще всего туристы едут до Анапы, а затем делают пересадку и добираются до азовских курортов автобусами, передает АТОР.