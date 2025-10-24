Россию и Грузию могут соединить круизы через Азовское море

Международные круизы через Азовское море могут возродить в России. Для этого потребуется восстановление пассажирского причала.

Международные круизы, стартующие в Азовском море, могут быть запущены в России, об этом говорится в документах правительства РФ, передает РИА Новости.

“Возможно восстановление круизов через Азовское море в иностранные государства. Ранее существовал круиз по маршруту Мариуполь - Батуми. При условии восстановления или постройки пассажирского причала указанный маршрут может быть восстановлен”

– текст документа

На Азовском море имеется один функционирующий пассажирский причал – в Таганроге, прежде они также имелись в Ейске и Мариуполе.

Для круизов, выходящих из Азовского моря может использоваться четырехпалубный теплоход "Мустай Карим", уточняется в документе.