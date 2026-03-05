Байрамов и Фидан встретились в Турции

Руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства пообщался с турецким коллегой. Встреча прошла сегодня в Стамбуле.
Главы МИД Азербайджана и Турции провели 7 марта встречу в Стамбуле. Об этом информирует турецкое министерство иностранных дел.
На данный момент не сообщается, какие именно вопросы обсуждались на встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана.
В субботу в Стамбуле пройдет экстренное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.
Напомним, накануне Байрамов и Фидан пообщались по телефону. В ходе разговора обсуждалась атака иранских беспилотников на Азербайджан.