Байрамов и Фидан встретились в Турции

Руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства пообщался с турецким коллегой. Встреча прошла сегодня в Стамбуле.

Главы МИД Азербайджана и Турции провели 7 марта встречу в Стамбуле. Об этом информирует турецкое министерство иностранных дел.

На данный момент не сообщается, какие именно вопросы обсуждались на встрече Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана.

В субботу в Стамбуле пройдет экстренное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

Напомним, накануне Байрамов и Фидан пообщались по телефону. В ходе разговора обсуждалась атака иранских беспилотников на Азербайджан.

