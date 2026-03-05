Тегеран расследует инцидент в Нахчыване – замглавы МИД ИРИ

В МИД Ирана заявили о начале расследования инцидента в Нахчыване, где в результате атаки дронами пострадали четыре человека. Тегеран контактирует с Баку по этому вопросу.

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран контактирует с Баку по ситуации в Нахчыване, где вчера были нанесены удары дронами по аэропорту и школе. Власти Ирана проводят расследование.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими азербайджанскими друзьями и братьями и объяснили им, что Иран не несет ответственность за эту атаку. Мы расследуем произошедшее и сообщим нашим азербайджанским друзьям о нашем расследовании"

– Маджид Тахт-Раванчи

Напомним, что дроны, запущенные с территории Ирана, атаковали Нахчыван вчера днем. Под удар попали аэропорт и школа. Баку вручил ноту протеста послу Ирана в Азербайджане.