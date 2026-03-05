В Израиле рассказали, как готовили ликвидацию Хаменеи

Министр обороны Израиля поделился информацией о том, как осуществлялась подготовка к ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Задача ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи стояла пред израильскими вооруженными силами еще осенью прошлого года, об этом рассказал министр обороны Израиля Исраэль Кац, о чем пишет Reuters.

"Еще в ноябре премьер-министр (Биньямин Нетаньяху – ред.) поставил цель – устранить режим Хаменеи. Тогда же, после консультаций с Армией обороны Израиля и МОССАД, окончательный срок был определен на середину текущего года"

– Исраэль Кац

Согласно материалам публикации, подготовка велась постепенная, решение было принято основе полученных данных разведки.

Значительно на это повлияли результаты предыдущей операции Израиля против Ирана – "Ам Калави", которая была реализована летом прошлого года, пишет Reuters со ссылкой на главу Минобороны.

Как рассказал Кац, операция "Ам Калави" помогла сорвать иранскую ядерную и ракетную программы.

"Однако необходимо было убедиться, что они не смогут восстановить эти возможности"

– Исраэль Кац

Кроме того, он отметил, что между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в этот период постоянно происходили контакты для обсуждения темы Ирана.

Беспорядки, которые проходили в Иране текущей зимой, по словам Каца, вызывали у американской и израильской сторон некоторые опасения относительно того, что на фоне неспокойной обстановки внутри государства, Иран может нанести превентивный удар по Израилю.

"У них (у Ирана – ред.) были подготовленные планы, за которыми мы следили и о которых знали. В итоге стало ясно, что операцию необходимо ускорить"

– Исраэль Кац