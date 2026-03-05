Трамп рассказал о своем списке кандидатов на пост главы Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает ряд кандидатур политиков, которые могли бы приступить к руководству Ираном по окончании операции США и Израиля.

У администрации американского президента Дональда Трампа есть список людей, которые могли бы начать руководить Ираном по окончании военной операции против него, об этом сообщил сам глава государства.

По его словам, Вашингтон стремится к тому, чтобы во главе Ирана встал "хороший лидер".

"У нас есть несколько человек, которые, по моему мнению, справились бы с этой задачей"

– Дональд Трамп

Озвучивать конкретные имена участников этого списка президент США отказался. Он также сообщил, что Америка следит за тем, чтобы эти политики не были убиты во время идущей сейчас военной операции.

Трамп также озвучил желание американской стороны "прийти и все зачистить".

"Мы не хотим, чтобы кто-то пришел и за 10 лет все восстановил"

– Дональд Трамп