Вестник Кавказа

Поэзия Корана в Музее Востока

В Москве в Музее Востока открылась выставка «Вечные смыслы. Современная арабо-мусульманская каллиграфия Исмаила Денильханова».

Для экспозиции художник предоставил 40 работ в технике digital art. У посетителей будет возможность увидеть, как традиционное искусство каллиграфии обретает новое звучание в цифровую эпоху, оставаясь верным своей высшей цели – напоминанию о вечном.

Выставка «Вечные смыслы. Современная арабо-мусульманская каллиграфия Исмаила Денильханова» в Музее Востока продлится до 5 апреля.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
555 просмотров





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.