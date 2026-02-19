Поэзия Корана в Музее Востока

В Москве в Музее Востока открылась выставка «Вечные смыслы. Современная арабо-мусульманская каллиграфия Исмаила Денильханова».
Для экспозиции художник предоставил 40 работ в технике digital art. У посетителей будет возможность увидеть, как традиционное искусство каллиграфии обретает новое звучание в цифровую эпоху, оставаясь верным своей высшей цели – напоминанию о вечном.
Выставка «Вечные смыслы. Современная арабо-мусульманская каллиграфия Исмаила Денильханова» в Музее Востока продлится до 5 апреля.