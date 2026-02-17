Россиянин Никита Филиппов завоевал серебро в ски-альпинизме на Олимпиаде в Италии

Российский атлет завоевал первую для РФ медаль на проходящей в Италии зимней Олимпиаде: ски-альпинист Никита Филиппов взял серебро в спринте.

Первая медаль завоевана российским спортсменом на зимних Олимпийских играх в Италии.

Серебряную награду заработал российский ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Он показал результат 2 минуты 35,55 секунды.

Золото ушло испанцу Ориолю Кардона Колю (результат 2.34,03), третье место занял представитель Франции Тибо Ансельме (2.36,34).

Напомним, Никита Филиппов 23 раза одерживал победы на чемпионатах России. А в прошлом месяце он дважды брал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.

Стоит отметить, что сегодня вечером в Милане выступит еще одна российская спортсменка: Аделия Петросян представит произвольную программу в одиночном фигурном катании. Она занимает пятое место после короткой программы.