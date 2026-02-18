Первое заседание Совета мира стартовало в Вашингтоне

Участники Совета мира собрались на его первое заседание в Вашингтоне. Во встрече участвуют представители более 20 стран.

В Вашингтоне началось первое заседание Совета мира, который был создан по инициативе президента Соединенных Штатов. Оно проходит в Институте мира в Вашингтоне, переименованном в Институт мира имени Дональда Трампа в конце прошлого года.

Во встрече принимают участие делегации из более чем двух десятков стран. В частности, на заседание прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава МИД Турции Хакан Фидан и многие другие.

Центральной темой обсуждения должен стать план реконструкции сектора Газа.

Ранее сообщалось, что на первом заседании Совета мира будет объявлено о намерении членов Совета предоставить $5 млрд на реконструкцию сектора Газа. Кроме того, участники встречи поговорят о создании так называемых международных стабилизационных сил, которые будут следить за порядком в анклаве.

Напомним, Совет мира изначально создавался для урегулирования ситуации в секторе Газа, однако впоследствии получил более широкий мандат.