Правкомиссию по национальной политике возглавила Татьяна Голикова

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Татьяна Голикова будет руководить правительственной комиссией, которая займется реализацией государственной национальной политики в России.

Утвержден состав правительственной комиссии по вопросам реализации государственной национальной политики России – ее председателем назначена вице-премьер Татьяна Голикова, следует из соответствующего распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Помимо нее в состав комиссии вошли руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представители Минкультуры, Минпросвещения, Минцифры, МИД и других ключевых федеральных министерств"

– пресс-служба Кабмина России

Участие в работе комиссии также будут принимать заместители полпредов президента в федеральных округах, сенаторы и депутаты Госдумы, а также представители научного совета Российской академии наук по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений.

Напомним, что правкомиссия по вопросам реализации государственной национальной политики была создана в конце минувшего года по поручению президента России Владимира Путина.

