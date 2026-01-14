Китай активизировал новый транспортный коридор в Среднюю Азию

Из китайского Ланьчжоу в Душанбе отправился первый контейнерный поезд, который преодолеет почти 4 тысячи километров за 20 дней и соединит новым звеном транспортного коридора три страны Средней Азии.

С китайской станции Ланьчжоу в направлении Душанбе вышел первый контейнерный поезд, которому предстоит за 18-20 дней преодолеть более 3,5 тыс км через Киргизию и Узбекистан, открыв новое звено регионального транспортного коридора.

В состав поезда вошли восемь сорокафутовых контейнеров с товарами народного потребления и строительной техникой, передает Podrobno.uz.

Запуск нового маршрута – это практическое продолжение договоренностей, достигнутых в 2025 году на встрече лидеров Киргизии, Узбекистана и Таджикистана в Душанбе.

Запуск проекта обеспечивало совместное предприятие UTK International Logistics Co. Ltd, созданное в Китае, ключевым соучредителем которого выступила узбекская компания "Узтемирйулконтейнер". Она и обеспечила организацию перевозки.

Новый маршрут станет одним из звеньев расширения логистических возможностей и развития мультимодальных транспортных коридоров в регионе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в конце минувшего 2025 года в столице Киргизии Китай, Киргизия и Узбекистан договорились о финансировании проекта строительства железной дороги Узбекистан – Киргизия – Китай, в которое будет вложено 4,7 миллиарда долларов. Оно будет финансироваться кредитом Китая и вкладами трех стран в уставный капитал совместной проектной компании.