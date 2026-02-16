Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил экспорт хлопка в январе на 23%

Хлопок
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Поставки хлопка из Азербайджана выросли на 23% в январе. Экспорт принес АР свыше $11 млн.

Поставки хлопка из Азербайджана выросли на 23% в январе. Экспорт принес АР свыше $11 млн.  

Азербайджан увеличил экспорт хлопка на 23% в январе этого года в стоимостном выражении. Поставки за границу принесли стране более $11 млн, передает Государственный таможенный комитет. 

Сообщается, что общий объем поставок достиг 9 тыс т, что на 2,2 тыс т превысило показатели января 2025 года. 

В общей структуре экспорта АР доходы от поставок хлопка составили 0,5%. 

Отметим, что в январе Азербайджан наторговал с другими странами на $3,5 млрд. Это на 30% меньше результатов 2025 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
400 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.