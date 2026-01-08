Российские компании набирают сотрудников в Узбекистане

В Узбекистане начался массовый набор сотрудников в российские компании: работодатели предлагают кандидатам весьма достойные зарплаты, несопоставимые с оплатой труда на местом рынке.

В Узбекистане начался масштабный набор сотрудников в российские компании, работающие по всей стране – кандидатов на престижные должности тестируют в восьми регионах.

Работодателями для граждан Узбекистана выступают российский гигант "Русал" и еще пять компаний, специализирующихся в металлургии, транспорте, логистике и агросекторе, а работа предстоит в Красноярском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Воронежской, Нижегородской и Московской областях и в Москве, передает Podrobno.uz.

Больше всего соискателей привлекает весьма солидная по узбекским меркам зарплата, которая начинается от 70 тыс рублей в месяц: так, доходы сварщиков в России достигают 500 тыс рублей, тогда как в Узбекистане средняя зарплата составляет 47 тыс рублей ($611): в основном российские предложения почти втрое выше.

Пока идет набор сотрудников на две тысячи вакансий, тестирование завершится 20 февраля.

По данным агентства по миграции при Кабмине Узбекистана, в минувшем 2025 году страна получила предложения от 320 российских работодателей, а работали в России около 1,3 млн узбекистанцев.