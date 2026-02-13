В Кабардино-Балкарии за 2025 год на 20% нарастили выпуск молочной продукции

Молочная отрасль Кабардино-Балкарии показала рост в 2025 году: производство сыров и творога увеличилось на 10%, молока — на 20%.

Производство молочной продукции в Кабардино-Балкарии за 2025-й выросло на 20% по сравнению с предшествующим годом. В регионе также нарастили выработку сыров и творога, сообщили в администрации главы республики Казбека Кокова.

"В натуральном выражении в Кабардино-Балкарии было произведено более 5 тыс. тонн сыров и творога, что на 10% больше, чем в 2024 году"

— администрация главы Кабардино-Балкарии

Кроме того, в регионе нарастили производство питьевого молока на 20% (свыше 44 тыс т).

Положительная динамика отмечена в изготовлении сливок, которых было получено 163 т, что на 1,7% превышает показатель 2024 года.