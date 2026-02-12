США приняли условия Ирана по ядерной программе – Махмуд Набавиан

В парламенте Ирана заявили о том, что США согласились на условия Ирана и отказались от требований по баллистическим ракетам, а также пошли на уступки по ядерному вопросу.

Вашингтон принял условия Тегерана на переговорах по ядерной программе, заявил член комиссии по нацбезопасности парламента ИРИ Махмуд Набавиан.

Как заявил Набавиан, США предложили ИРИ сесть за стол переговоров по ядерной теме, при этом исключив остальные вопросы, в том числе ракетную программу. Вашингтон также признал за Тегераном право на обогащение урана.

Ранее секретарь Совбеза ИРИ Али Шамхани заявил, что Тегеран не намерен идти на уступки по ракетной программе, для Ирана этот вопрос является принципиальным.

Отметим, что сегодня лидер США Дональд Трамп заявил о намерении заключить сделку с Ираном в течение месяца.