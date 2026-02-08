В АТОР назвали страны Ближнего Востока альтернативой Кубы

АТОР подобрал альтернативные маршруты для отдыха россиян после рекомендаций Минэкономразвития РФ воздержаться от поездок на Кубу.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) назвали направления, которые могут заменить российским туристам отдых на Кубе. По мнению экспертов туристической отрасли, такими направлениями могут стать страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что аналогами по стоимости и формату являются Египет, ОАЭ, Вьетнам и китайский курорт Хайнань.

"Диапазон Кубы - это 150-180 тысяч (рублей - ред.). Туда и попадает даже Хайнань с натяжкой. Туда, безусловно, попадает Египет. Туда попадают, наверное, Арабские Эмираты. Туда попадает Вьетнам практически с небольшой дельтой"

– Артур Мурадян

По словам Мурадяна, эти направления также удобны с точки зрения авиасообщения. Вице-президент АТОР при выборе страны также призвал ориентироваться на историко-культурный контекст.

"Я думаю, что туристам надо смотреть на те страны, с которыми у нас есть прямое авиасообщение, обширное, и они исторически и в текущих реалиях подходят российским туристам"

– Артур Мурадян

Напомним, что Куба осталась без топлива после введения энергетической блокады США. В Минэкономразвития РФ призвали россиян воздержаться от путешествий на Остров Свободы.