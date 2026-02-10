Вэнс: я очень рад, что посетил Азербайджан

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высоко оценил свой визит в Азербайджан и подчеркнул, что рад, что побывал в Баку.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс очень рад, что посетил Азербайджан, об этом он заявил журналистам в аэропорту по окончании визита в Баку.

Чиновник уточнил, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ряд важных вопросов.

Вэнс охарактеризовал свой визит в Азербайджан как отличный, он выразил за это благодарность президенту Ильхаму Алиеву.

Вице-президент США назвал Ильхама Алиева влиятельным мировым лидером. Он также рассказал, что обсудил с ним региональные и мировые вопросы, а также борьбу с терроризмом.

"Таким образом, это был отличный визит"

– Джей Ди Вэнс