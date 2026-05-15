Трамп обсудил с администрацией дальнейшие действия США в конфликте с Ираном

Американские СМИ сообщают, что Дональд Трамп обсудил с администрацией дальнейшие действия в конфликте с Ираном. Новое совещание ожидается в начале недели.

Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные обсудил с высокопоставленными членами своей администрации дальнейшие шаги в конфликте с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

Встреча состоялась в гольф-клубе Трампа в штате Вирджиния вскоре после его возвращения из визита в Китай. В консультациях приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Конкретное содержание переговоров не раскрывается. При этом телеканал обращает внимание на недовольство Трампа продолжающейся блокадой Ормузского пролива, которая негативно влияет на мировые цены на нефть.

Ожидается, что в начале недели американский президент проведет еще одну встречу с командой по нацбезопасности.

Напомним 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Попытки мирного урегулирования провалились 11 апреля на безрезультатных переговорах в Исламабаде, после чего 13 апреля ВМС США начали блокаду иранских портов.