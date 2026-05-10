Решение о выходе из ЕАЭС примут граждане Армении – вице-премьер

В Армении осознают, что невозможно одновременно входить в состав ЕС и ЕАЭС, сообщил вице-премьер Мгер Григорян. Закон о начале процесса вхождения Армении в состав ЕС был принят парламентом республики в конце марта.

Он подчеркнул, что выбор между двумя этими организациями сделают граждане республики, передает ТАСС.

"Мы прекрасно понимаем, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС, и очевидно, что в будущем нам будет необходимо принять соответствующее решение. Причем, решение по этому вопросу будет приниматься, безусловно, гражданами Армении"

– вице-премьер РА

При этом он отметил, что сейчас такой необходимости нет.

Григорян также указал на то, что республика является полноценным членом ЕАЭС, конструктивно ведет сотрудничество, полноценно участвует в обсуждениях и процессах принятия всех решений.

Напомним, в конце марта парламент Армении принял закон о начале процесса вхождения республики в состав ЕС.