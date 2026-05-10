Решение о выходе из ЕАЭС примут граждане Армении – вице-премьер

Армения осознает невозможность одновременного членства в Евросоюзе и ЕАЭС. Об этом заявил вице-премьер страны Мгер Григорян.
Он подчеркнул, что выбор между двумя этими организациями сделают граждане республики, передает ТАСС.
"Мы прекрасно понимаем, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС, и очевидно, что в будущем нам будет необходимо принять соответствующее решение. Причем, решение по этому вопросу будет приниматься, безусловно, гражданами Армении"
– вице-премьер РА
При этом он отметил, что сейчас такой необходимости нет.
Григорян также указал на то, что республика является полноценным членом ЕАЭС, конструктивно ведет сотрудничество, полноценно участвует в обсуждениях и процессах принятия всех решений.
Напомним, в конце марта парламент Армении принял закон о начале процесса вхождения республики в состав ЕС.