Решение о выходе из ЕАЭС примут граждане Армении – вице-премьер

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении осознают, что невозможно одновременно входить в состав ЕС и ЕАЭС, сообщил вице-премьер Мгер Григорян. Закон о начале процесса вхождения Армении в состав ЕС был принят парламентом республики в конце марта.

Армения осознает невозможность одновременного членства в Евросоюзе и ЕАЭС. Об этом заявил вице-премьер страны Мгер Григорян.

Он подчеркнул, что выбор между двумя этими организациями сделают граждане республики, передает ТАСС.

 "Мы прекрасно понимаем, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС, и очевидно, что в будущем нам будет необходимо принять соответствующее решение. Причем, решение по этому вопросу будет приниматься, безусловно, гражданами Армении"

– вице-премьер РА

При этом он отметил, что сейчас такой необходимости нет.

Григорян также указал на то, что республика является полноценным членом ЕАЭС, конструктивно ведет сотрудничество, полноценно участвует в обсуждениях и процессах принятия всех решений.

Напомним, в конце марта парламент Армении принял закон о начале процесса вхождения республики в состав ЕС.

