Подготовка к визиту Путина в Китай завершена – Кремль

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к визиту российского лидера Владимира Путина в КНР завершена. Поездка президента РФ состоится в ближайшие дни.

"Визит, действительно, будет совсем скоро. Действительно, завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы"

– Дмитрий Песков

По словам Пескова, официальное сообщение о визите будет сделано в ближайшее время. Кремль не сообщил, какой круг вопрос будет обсуждаться на встрече лидеров РФ и КНР.

Отметим, что на днях состоялся визит в КНР американского лидера Дональда Трампа. Таким образом, Китай в течение месяца может принять глав сразу двух важнейших геополитических держав.