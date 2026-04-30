Пашинян рассказал о выборе модели АЭС в Армении

Сегодняшняя АЭС Армении будет эксплуатироваться еще по меньшей мере 10 лет. Строительство новой АЭС планируется начать до окончания срока службы действующей.

Выбор модели атомной электростанции в Армении будет определяться исключительно экономическими критериями, а не политическими. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая на предвыборном брифинге в Ереване.

"Так или иначе, построив один модульный энергоблок, рядом с ним, по мере необходимости, можно добавлять новые... Кроме того, по вопросу безопасности, модульная станция не может вызвать аварию, подобную Чернобыльской... Даже теоретически, в случае аварии, не понадобится эвакуировать жителей даже в радиусе 1-2 километров"

– Никол Пашинян

Он подчеркнул, что модульные станции пока остаются новой технологией и проекты только строятся в разных странах.

"И в России есть проект станции – правда, плавучей. С любым проектом мы должны изучить технологию и цену и выбрать самый выгодный вариант"

– армянский премьер

Нынешняя АЭС Армении будет эксплуатироваться до 2036 года. Ранее власти заявляли о необходимости строительства новой АЭС до окончания срока службы действующей. Минувшей зимой Никол Пашинян заявлял, что срок эксплуатации старой АЭС может быть продлен до 2046 года, что откроет дополнительные возможности для подготовки и строительства новой станции.

Ранее сообщалось, что зарубежные разработчики предлагали Армении энергоблоки средней и большой мощности (600–1000 МВт). При этом руководство республики отдает предпочтение строительству модульного энергоблока малой мощности по чисто экономическим причинам. В настоящее время Армения рассматривает предложения от России, США, Франции, Китая и Южной Кореи.