Пезешкиан призвал сборную по футболу биться за честь Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с футболистами из сборной Исламской Республики перед тем, как они отправились на ЧМ-2026 в США, призвав их отстаивать честь страны.

Спортсмены из сборной Ирана по футболу должны изо всех сил сражаться за честь ИРИ на чемпионате мира, заявил, обращаясь к футболистам, президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях футбольная сборная представляет собой не просто спортивную команду – в ней как в фокусе собирается надежда, воля и смелость иранского народа на мировой арене.

"Народ испытывает гордость тогда, когда видит, что его сыны бьются изо всех сил, с честью и рвением за имя Ирана"

– Масуд Пезешкиан

Стоит отметить, что встреча президента с футболистами прошла перед поездкой последних на чемпионат мира, который состоится в США, а также Канаде и Мексике. В ходе мероприятия игроки вручили Пезешкиану футболку сборной с 12-м номером.