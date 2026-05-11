Турция активно торгует со странами ОТГ

Торговый оборот Турции со странами ОТГ составил почти $17 млрд, большую часть из этой суммы составляет экспорт турецких товаров, а самыми крупными их покупателями являются Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

При этом объем турецкого экспорта в страны ОТГ в прошлом году составил $9,6 млрд, а Анкара импортировала из тюркских стран продукции на $7,3 млрд, сообщает телеканал TRT Haber.

Главным покупателем турецкой продукции с годовым показателем в $3,2 млрд является Казахстан, вторую строчку с показателем $3 млрд занимает Азербайджан, с большим отрывом - $1,3 млрд - замыкает первую тройку Узбекистан.

Телеканал информирует: 15 мая в Туркестанской области Казахстана пройдет неформальный саммит глав государств ОТГ.

Напомним, мы писали о том, что, несмотря на все конфликты, глубоко затрагивающие Иран и страны Персидского залива, они не повлияли на продовольственную безопасность Турции и ее сельскохозяйственное производство, - заявил накануне, выступая на мероприятии по случаю Всемирного дня фермера в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства особо отметил сбалансированную внешнюю политику страны, позволившую уберечь ее от "огненного кольца" и обеспечить продовольственную безопасность 86 млн граждан, также у Турции нет проблем с орошением, которое значительно повлияло на растениеводство в минувшем 2025 году, заверил Эрдоган